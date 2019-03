Annabelle Comes Home: James Wan condivide la prima foto dal set

James Wan ha voluto condividere su Instagram la prima immagine dal set di Annabelle Comes Home, terzo film del franchise prodotto da New Line Cinema. L'atteso nuovo capitolo segnerà il debutto alla regia di Gary Dauberman, sceneggiatore degli spin-off, e arriverà nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo 28 giugno.

Annabelle Comes Home verterà nuovamente sulla celebre bambola demoniaca, ora in possesso di Ed e Lorraine Warren, interpretati da Patrick Wilson e Vera Farmiga. McKenna Grace vestirà i panni di Judy Warren, figlia dei due esperti di fenomeni paranormali, costretta a fare i conti con l'inquietante presenza insieme alla sue due giovani baby sitter, che avranno il volto di Madison Iseman Katie Sarife.



L'universo di The Conjuring, ideato da James Wan, ha generato un franchise spin-off, Annabelle, oltre al recente blockbuster The Nun. Le riprese del terzo film di The Conjuring inizieranno a breve ad Atlanta.

Gary Dauberman, prossimo alla regia di Annabelle Comes Home, ha lavorato allo script di IT - Chapter Two.



L'Atomic Monster di James Wan, insieme alla Peter Safran Co., si stanno occupando della produzione del film. John R. Leonetti ha diretto il primo film, capace d'incassare 257 milioni di dollari a fronte di un budget di 6,5 milioni. Il sequel, diretto da David F. Sandberg, ha invece generato incassi per 306,5 milioni di dollari con un budget di 15 milioni.