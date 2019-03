Annabelle Comes Home, un assaggio del primo trailer in arrivo domani

Dopo la prima foto ufficiale, il terzo capitolo della serie di film spin-off dedicati alla bambola posseduta, dal titolo Annabelle Comes Home, torna a mostrarsi oggi con un teaser che anticipa l'arrivo del primo trailer ufficiale domani, 31 marzo, del progetto prodotto da James Wan.

Annabelle Comes Home arriva dopo The Nun e prima dell'attesissimo The Conjuring 3, che vedrà Ed e Lorraine Warren alla prese con un lupo mannaro. I coniugi protagonisti della serie principale compariranno anche nel terzo film di Annabelle, comunque, che vedrà però protagonista la figlia dei due, Judy Warren (McKenna Grace), che sarà presa di mira insieme alle due babysitter dalla bambola posseduta, liberatasi dalla stanza degli artefatti demoniaci direttamente dentro casa degli Warren.



Le babysitter saranno interpretate da Katie Sarife e Madison Iseman. Annabelle Comes Home è scritto e diretto da Gary Dauberman, già sceneggiatore dei precedenti capitoli della saga spin-off e ora pronto al suo debutto alla regia sotto l'attenta guida di Wan, che figura sempre grande produttore della saga insieme a Peter Safran.



Vi ricordiamo che oltre ad Annabelle Comes Home e The Conjuring 3 è in lavorazione anche il curioso The Crooked Man, sempre spin-off della saga principale e dedicato al demone visto nel secondo capitolo, Il caso Enfield.