Annabelle 3: James Wan apre ad un nuovo spin-off del The Conjuring Universe

Il Conjuring Universe creato da James Wan è in costante espansione e potrebbe aver già trovato un suo nuovo tassello. Le recenti dichiarazioni del produttore e del regista Gary Dauberman su un dettaglio di Annabelle 3, infatti, potrebbero aver anticipato l'arrivo di un nuovo spin-off.

La ormai leggendaria stanza dei cimeli di Warren è sempre un'ottima occasione per mostrare easter egg e anticipazioni sul franchise, e questa volta è toccato allo spirito di un Hellhound, una sorta di "mastino dell'inferno" o lupo mannaro che i Warren hanno incontrato lungo il loro cammino

"E' una cosa pazzesca, un sacco di persone non realizzano che i Warren stavano effettivamente investigando su un lupo mannaro e che è una delle loro storie, una delle loro storie più famigerate e che io amo," ha detto Wan a Comicbook.com "Adoro l'idea che forse possiamo farlo, sarebbe fantastico vedere un lupo mannaro nel Conjuring Universe."

A dare man forte al Wan ci ha pensato anche lo sceneggiatore e regista Gary Dauberman (IT - Capitolo 2), che con Annabelle 3 ha firmato il suo esordio dietro la macchina da presa: "E' una storia vera, è un caso schedato. E' uno dei casi più popolari dei Warren. Hanno investigato su quest'uomo che era possesso da uno spirito, un lupo mannaro o un Hellhound. Perciò sembrava un'ottima opportunità per esplorare qualcosa del genere, e vedere se il pubblico fosse riuscito a notarlo. C'è sempre una conversazione costante riguardo a queste cose, ma bisogna farlo sembrare autentico, e farlo rientrare in questo universo in modo che non sia separato."

Vi piacerebbe vedere uno spin-off dedicato a questo Hellhound? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio riservato ai commenti. Nel frattempo vi rimandiamo al terrificante trailer di Annabelle 3.