Annabelle 3: Vera Farmiga e Patrick Wilson di The Conjuring nel cast

Il terzo capitolo dedicato alla bambola maledetta, Annabelle, vedrà anche i Warren, la famiglia di demoniologi interpretata da Vera Farmiga e da Patrick Wilson, che abbiamo imparato a conoscere nei film di James Wan, The Conjuring 1 e 2.

Nel terzo horror su Annabelle vedremo quindi i Warren e questo non dovrebbe sorprendere troppo i fan, dal momento che i primi due capitoli parlavano del passato della bambola, prima che venisse cioè affidata ai due demonioogi, i quali hanno, quando inizia The Conjuring, la bambola ben chiusa sotto chiave e sono pertanto legati all'oggetto infestato, in qualche modo.

Naturalmente, essendo Annabelle lo spinoff di The Conjuring non è difficile pensare che i personaggi degli altri film possano far capolino, essendo tutto collegato. In questo momento al cinema è possibile vedere la storia di Valak, in The Nun, altro spinoff della saga che parla dell'entità demoniaca che si mostra sotto forma di suora.

Per adesso possiamo dirvi quanto segue di Annabelle 3, direttamente da fonti ufficiali, che ci danno degli indizi sulla trama:

"Annabelle 3, il sesto titolo del franchise di The Conjuring vede i Warren che portano la bambola Annabelle in un posto dove non può più fare danni: la loro stanza degli artefatti. Annabelle risveglia il male presente nella stanza che poggia adesso gli occhi su un nuovo obiettivo: la figlia di dieci anni di Ed e Lorraine Warren, Judy, e la ragazza, insieme alla sua babysitter (la cugina adolescente) e l'amica di quest'ultima, si trovano a dover combattere contro la malefica bambola."

Anche James Wan, che ha creato il franchise, è entusiasta di questo nuovo capitolo, del quale racconta:

"In pratica la bambola attiva tutti gli altri artefatti posseduti che sono presenti in quella stanza quindi è una specie di "Una Notte al Museo con Annabelle!"

Annabelle 3 uscirà il 3 luglio 2019 in USA.