Annabelle 3 supera entrambi i The Conjuring alle anteprime del martedì!

Secondo quanto riportato da Deadline, il nuovo capitolo del The Conjuring Universe Annabelle 3 (in originale Annabelle Comes Home), ha esordito negli Stati Uniti con 3,5 milioni di dollari alle anteprime del martedì. In Italia il film uscirà il 3 luglio.

Grazie al solido risultato ottenuto al primo giorno di programmazione, gli analisti ora prevedono un primo weekend da 30-35 milioni in linea con le aspettative iniziali. L'esordio alla regia di Gary Dauberman, che ha anche scritto la sceneggiature dell'atteso IT - Capitolo 2, per il momento ha incassato più di molti capitoli del franchise come Annabelle, La Llorona, e i due The Conjuring, mentre resta comunque dietro ad Annabelle 2: Creation (4 milioni) e The Nun (5,4 milioni).

Nel frattempo continua il successo domestico di Toy Story 4, che ha aumentato del 48% gl incassi del lunedì portando il suo totale a 155 milioni. Con questi 20,9 milioni, il nuovo capitolo di Toy Story ha firmato il terzo miglior martedì di sempre per un film di animazione dopo Gli Incredibili 2 e Alla ricerca di Dory in un podio tutto targato Pixar. Qui potete trovare la nostra recensione di Toy Story 4.

Sempre per quanto riguarda gli Stati Uniti, la prossima settimana sarà invece il turno di Spider-Man: Far From Home, nuovo film targato Marvel Studios che potrebbe firmare il miglior debutto al box office di luglio.