Annabelle 3: il regista fornisce nuovi dettagli sulla trama

Il regista e sceneggiatore Gary Dauberman, che scriverà e dirigerà il prossimo Annabelle 3, nel corso di una recente intervista ha fornito numerosi dettagli relativi alla trama dell'atteso horror.

"Le riprese inizieranno all'incirca a metà ottobre, quindi ora mi sto preparando in modo approfondito. Dopo aver visitato la Romania in The Nun, il franchise di The Conjuring tornerà negli Stati Uniti. Il film sarà ambientato nella casa dei Warren. Vedremo cosa succederà dal momento in cui Annabelle viene portata nella stanza degli artefatti dei due coniugi. L'approccio che useremo sarà simile a quello per la serie di Swamp Thing".

Le dichiarazioni si aggiungono a quelle di qualche settimana fa di James Wan, che aveva paragonato il film ad una sorta di "Notte al Museo, ma con Annabelle". Sarà interessante capire come il film si incastrerà con The Conjuring 3, che racconterà un nuovo capitolo delle vite di Ed Warren (Patrick Wilson) e sua moglie Lorraine (Vera Farmiga): è possibile che i due attori siano coinvolti come protagonisti anche nel terzo capitolo della saga della bambola demoniaca? Staremo a vedere.

Daumber, sceneggiatore di Annabelle, Annabelle 2: Creation e dell'imminente The Nun, è stato promosso da James Wan nelle gerarchie del The Conjuring Universe ed esordirà alla regia con Annabelle 3. Ha sceneggiato anche l'horror di maggior successo di tutti i tempi, IT di Andy Muschietti, e il sequel IT: Chapter 2.

Vi ricordiamo che The Nun arriverà nei cinema dal prossimo 20 settembre.