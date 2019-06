Annabelle 3: il regista del film parla di un nuovo personaggio del Conjuring Universe

Dopo la pubblicazione del terrificante nuovo trailer di Annabelle 3, il regista Gary Douberman si è seduto con ComicBook per anticipare qualche dettaglio circa il futuro del The Conjuring Universe.

"E' un film che si lega decisamente ad una continuity più ampia. Sai, Annabelle: Creation si concentrava sulle origini, sulla creazione della bambola, mentre in questo capitolo volevo calarmi al centro dell'Universo di Conjuring. Abbiamo i Warren, ma non si parla poi di investigazione del paranormale o cose del genere. Sono due persone sposate, nel pieno di una relazione."

Il regista ha anche raccontato qualcosa in più sul personaggio di Daniela, presentato dal materiale promozionale:

"Daniela è un personaggio di cui non abbiamo parlato molto finora, ma è una delle amiche di Mary Ellen. Nell’ultimo anno della sua vita ha perso una persona molto amata, ovvero suo padre. E in parte questo è il motivo per cui i Warren attirano la sua attenzione, per via di quello che fanno. Lei si chiede se ciò che dicono è reale perché se lo fosse allora significa che suo padre è ancora là fuori da qualche parte. In uno strano modo, questa avventura potrebbe aiutarla emotivamente a riconciliarsi con suo padre."

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al poster ufficiale di Annabelle 3.