Annabelle 3: ecco il nuovo terrificante trailer dell'horror prodotto da James Wan

Dopo il recente poster di Annabelle 3 (in originale Annabelle Comes Home), Warner Bros. ha diffuso in rete anche il secondo inquietante trailer ufficiale del nuovo capitolo del The Conjuring Universe. Potete trovare il trailer all'interno della notizia.

Il filmato si apre con Ed e Lorraine Warren, che questa volta saranno presenti nel film e porteranno a casa la bambola stregata, e in seguito ci mostra la loro figlia Judy(Mckenna Grace), il nuovo bersaglio del giocattolo insieme alle sue due babysitter. I genitori hanno infatti deciso di riporre Annabelle nella propria "stanza dei trofei" e non si aspettano che così facendo metteranno in pericolo la loro stessa figlia.

Annabelle 3 è il terzo capitolo della saga spin-off di The Conjuring, nel quale universo troviamo anche The Nun e La Llorona. Il produttore Peter Safran ha detto chiaramente che ogni oggetto presente nel museo dei Warren potrebbe essere il soggetto di un film, ma al momento sono stati annunciati solamente uno spin-off su Crooked Man e il terzo film di The Conjuring, diretto questa volta da Michael Chaves.

Il film debutterà nelle sale italiane il prossimo 3 luglio. Torneranno nel cast Patrick Wilson e Vera Farmiga nei panni dei coniugi Warren, mentre le due babysitter saranno interpretate da Madison Iseman e Katie Safire.