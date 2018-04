Annabelle 3: la New Line fissa la data d'uscita del nuovo capitolo

Dopo il successo ottenuto dalla precedente pellicola, Warner Bros. e New Line Cinema hanno fissato la data d’uscita del terzo film dedicato al franchise di Annabelle.

La scorsa settimana un film ancora non precisato dell’universo di The Conjuring era stato fissato per il 3 luglio 2019 dalla New Line, ma adesso c’è la conferma che quel film è Annabelle 3, almeno secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter. Alla regia ci sarà Gary Dauberman, al suo esordio dietro la macchina da presa e già autore della sceneggiatura di Annabelle 2: Creation. Dauberman curerà anche stavolta la sceneggiatura della pellicola.

Dauberman inoltre ha scritto anche le sceneggiature di The Nun, in arrivo a settembre, e di IT: Capitolo Uno, il grande successo di Andy Muschietti, per cui sta anche scrivendo il secondo capitolo.

Alla produzione ci saranno ancora la Atomic Monster di James Wan e la Peter Safran Co.

L’universo di The Conjuring include i film della saga principale – di cui è atteso il terzo annunciato capitolo – diretti dallo stesso Wan, le due pellicole dedicate ad Annabelle e il prossimo The Nun, che arriverà il 7 settembre 2018. Nel 2019 dovrebbe arrivare anche lo spin-off dedicato al Crooked Man visto in The Conjuring 2 – Il caso Enfeld.

Alla regia del precedente Annabelle 2: Creation c’era David F. Sandberg, attualmente impegnato nella regia di Shazam!, il nuovissimo film del DC Extended Universe con protagonista Zachary Levi. Per quanto riguarda Wan, è atteso al varco con il suo Aquaman, in uscita il 14 dicembre prossimo e di cui sono state svelate alcune immagini all’ultimo CinemaCon di Las Vegas.

Il franchise di Annabelle si è rivelato piuttosto redditizio per la New Line finora: il primo film di John R. Leonetti guadagnò 257 milioni di dollari a fronte di un budget di 6.5 milioni; il secondo, di Sandberg, incassò 306 milioni a fronte di un budget di 15 milioni.