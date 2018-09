Annabelle 3: McKenna Grace di Captain Marvel entra nel cast in un ruolo chiave

McKenna Grace, che a marzo interpreterà la giovane Carol Danvers nell'attesissimo Captain Marvel, è stata scelta nel ruolo di Judy, la figlia dei Warren in Annabelle 3.

Stando a quanto riportato da Deadline, il personaggio avrà un ruolo fondamentale nel film, in quanto diventerà il bersaglio della bambola demoniaca custodita dai suoi genitori. Il regista e sceneggiatore del film, Gary Dauberman, ha spiegato: "L'idea dei Warren è che, rinchiudendo la bambola nella loro stanza dei trofei, le impediranno di fare del male al mondo esterno. Il problema è che scopriranno che il potere di Annabelle è talmente imponente da potersi scatenare anche dentro casa loro."

James Wan, recentemente, ha dichiarato: "Il film sarà ambientato nella villa dei Warren, e fondamentalmente racconta di come Annabelle riesca ad attivare tutti gli altri artefatti maledetti che i coniugi hanno collezionato nel loro piccolo museo privato. In pratica si tratta di una sorta di Una Notte al Museo, ma con Annabelle".

Dauberman, sceneggiatore di Annabelle, Annabelle 2: Creation e del recente The Nun, è stato promosso da James Wan nelle gerarchie del The Conjuring Universe ed esordirà alla regia con Annabelle 3. Ha sceneggiato anche l'horror di maggior successo di tutti i tempi, IT di Andy Muschietti, e il suo imminente sequel IT: Chapter 2.

Vi ricordiamo che The Nun è attualmente in programmazione nei cinema di tutta Italia.