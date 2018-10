Annabelle 3: Madison Iseman protagonista del nuovo capitolo

In seguito al recente annuncio del casting di Mckenna Grace, The Hollywood Reporter dà notizia che Madison Iseman è stata scelta per uno dei ruoli principali del terzo capitolo di Annabelle, sesto film del The Conjuring Universe.

L'attrice è conosciuta principalmente per il suo ruolo in Jumanji - Benvenuti nella giungla, film nel quale hanno partecipato Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillian. Prossimamente la Iseman parteciperà alla commedia fantasy-horror, Piccoli Brividi 2 - I fantasmi di Halloween.

Madison Iseman interpreterà una babysitter, molto probabilmente del personaggio di Mckenna Grace, che nel film vestirà i panni della figlia dei coniugi Warren. La bambina avrà un ruolo fondamentale nel film, in quanto diventerà il bersaglio della bambola demoniaca custodita dai suoi genitori. Il regista e sceneggiatore del film, Gary Dauberman, ha spiegato che l'idea dei Warren è che, rinchiudendo la bambola nella loro stanza dei trofei, le impediranno di fare del male al mondo esterno.

Dauberman, sceneggiatore di Annabelle, Annabelle 2: Creation e del recente The Nun, è stato promosso da James Wan nelle gerarchie del The Conjuring Universe ed esordirà alla regia con Annabelle 3. Ha sceneggiato anche l'horror di maggior successo di tutti i tempi, IT di Andy Muschietti, e il suo imminente sequel IT: Chapter 2.

L'ultimo capitolo dell'universo creato da Wan, The Nun, è attualmente in programmazione nelle sale.