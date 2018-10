Annabelle 3: Katie Sarife si unisce al cast in un ruolo principale

Secondo quanto riportato da Deadline, Katie Sarife ha firmato per interpretare uno dei tre ruoli chiave nel terzo film dedicato al franchise di Annabelle, il sesto della saga di The Conjuring.

Come rivelato nei giorni scorsi sempre da Deadline, Patrick Wilson e Vera Farmiga riprenderanno i ruoli dei coniugi Warren in questo nuovo film, che vedrà l’esordio alla regia dello sceneggiatore Gary Dauberman. Nel cast ci sarà anche Madison Iseman. Prodotto nuovamente da James Wan e dalla New Line Cinema della Warner, Annabelle 3 farà il suo esordio nelle sale statunitensi il 3 luglio 2019.

La Sarife è comparsa nella miniserie Youth & Consequences e in alcuni epsidodi di Supernatural e Girl Meets World.

Lo stesso Wan si era detto entusiasta di questo nuovo capitolo della sua saga horror: “In pratica la bambola attiva tutti gli altri artefatti posseduti che sono presenti in quella stanza quindi è una specie di "Una Notte al Museo con Annabelle!”.

Sinossi: Annabelle 3, il sesto titolo del franchise di The Conjuring vede i Warren che portano la bambola Annabelle in un posto dove non può più fare danni: la loro stanza degli artefatti. Annabelle risveglia il male presente nella stanza che poggia adesso gli occhi su un nuovo obiettivo: la figlia di dieci anni di Ed e Lorraine Warren, Judy, e la ragazza, insieme alla sua babysitter (la cugina adolescente) e l'amica di quest'ultima, si trovano a dover combattere contro la malefica bambola.