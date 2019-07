Annabelle 3 apre in testa al botteghino italiano superando Toy Story 4

Dopo il debutto de La Bambola Assassina e Toy Story 4, l'estate dei giocattoli continua con Annabelle 3, nuovo film del The Conjuring Universe finalmente arrivato nelle sale italiane.

Il film, esordio alla regia per lo sceneggiatore Gary Dauberman, ha debuttato in testa al mercato nostrano scalzando dalla vetta proprio il recente nuovo capitolo della saga d'animazione Pixar: l'horror prodotto da New Line e distribuito da Warner Bros. ha infatti incassato 412mila euro, con una media per sala superiore ai 1.100 euro: si tratta di numeri davvero d'eccezione - soprattutto se consideriamo che il film ha aperto in un giorno infrasettimanale - di molto superiori agli esordi di Annabelle: Creation (2017) e di Annabelle (2014).

Al secondo posto troviamo Toy Story 4 con 249mila euro, incassi che portano il film di Josh Cooley ad un totale di 2.7 milioni di euro. Terzo posto invece per Nureyev – The White Crow, che incassato altri 38mila euro elevando il proprio totale a 342mila euro.

Chiudono la top-five al quarto posto Arrivederci Professore, che ha incassa 38mila euro salendo così ad 1 milione in totale, e al quinto Aladdin, ancora solidissimo con 27mila euro per un totale di 14.8 milioni di euro.

Per altri aggiornamenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Annabelle 3 e al nuovo spot tv di Annabelle 3.