Annabelle 3: 7 milioni di dollari incassati nel primo giorno di programmazione

Secondo quanto riportato sull'autorevole Variety, Annabelle 3 ha fatto registrare un solido esordio da 7 milioni di dollari nel suo primo giorno di programmazione nelle sale americane. In quelle italiane arriverà invece la prossima settimana.

Il nuovo capitolo della saga horror prodotta da James Wan si prepara infatti a dominare il weekend americano nelle sale, data anche la mossa vincente di farlo uscire nella giornata di mercoledì negli USA anziché nel consueto slot del venerdì. Le previsioni degli analisti vedono un incasso complessivo nel primo weekend di circa 30-35 milioni di dollari provenienti da poco più di 3500 schermi, e tutto questo in soli cinque giorni di programmazione.

Annabelle 3 è il settimo film appartenente alla saga di The Conjuring, con il record all'esordio in sala attualmente detenuto da The Nun, con i suoi 53 milioni di dollari racimolati nel suo primo weekend di programmazione. Il primo Annabelle totalizzò una cifra di circa 37 milioni di dollari nel primo weekend e questo terzo capitolo sancirà l'esordio alla regia di Gary Dauberman, sceneggiatore storico della saga, nonchè autore anche degli script dei due capitoli di IT di Andy Muschietti, che recentemente ha parlato anche di possibili spin-off dedicati al personaggio di IT, che tuttavia attualmente non sarebbero nei piani della Warner.

In questa classifica di metà weekend Annabelle 3 ha aperto al secondo posto, subito dietro Toy Story 4 che continua la sua marcia trionfale racimolando altri 12 milioni al suo totale in patria giunto alla cifra di 167 milioni in nemmeno due settimane di programmazione. Oltreoceano, la pellicola della Pixar ha guadagnato oltre 123 milioni di dollari e probabilmente rimarrà in testa alle classifiche anche per questo weekend in arrivo. In uscita nelle sale americane c'è anche Yesterday, la commedia musicale di Danny Boyle, che dovrebbe esordire con un incasso di 10 milioni di dollari secondo le ultime stime.

Annabelle 3, scritto e diretto da Dauberman, uscirà nelle sale italiane il 3 luglio prossimo.