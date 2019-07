Anna Sawai con Vinnie Bennett tra le new entry di Fast & Furious 9

Deadline riporta che Fast & Furious 9 ha aggiunto al cast altre due new entry come Anna Sawai e Vinnie Bennett. I due attori arricchiscono ulteriormente il parterre degli attori che parteciperanno al nono film del franchise di Fast & Furious. Il film sarà diretto da Justin Lin, già dietro la macchina da presa di quattro capitolo della saga.

Anna Sawai non è ancora molto conosciuta ma ha debuttato nel 2009, recitando nel film Ninja Assassin diretto da James McTeigue; la partecipazione a Fast & Furious 9 è comunque la collaborazione più importante nella sua carriera sinora.

Vinnie Bennett ha recitato recentemente in Ghost in the Shell, adattamento cinematografico con protagonista Scarlett Johansson.

Nel cast anche Finn Cole, star della serie tv Peaky Blinders, e ufficializzato due giorni fa.



Daniel Casey lavorerà alla sceneggiatura del film, con il film attualmente in produzione e il ritorno di Vin Diesel e il resto del cast storico.

Il franchise ha da poco dato vita allo spin-off Hobbs & Shaw, con protagonista Dwayne Johnson e Jason Statham, e l'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 2 agosto.

Negli USA è prevista per il 22 maggio 2020 l'uscita nelle sale cinematografiche di Fast & Furious 9.

Dichiarazioni forti di Dave Bautista contro Fast & Furious sono arrivate nei giorni scorsi, con l'ex-wrestler che ha dichiarato preferire di girare film belli, escludendo la sua partecipazione in un film della saga.