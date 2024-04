Anna Paquin, la star di X-Men rivela di essere malata:'Non è stato facile'

Anna Paquin sta affrontando una malattia non specificata che le rende complicata la mobilità e l'uso della parola. Mercoledì l'attrice è comparsa sul red carpet del suo ultimo film, A Bit of Light, diretto dal marito Stephen Moyer, al Crosby Street Hotel di New York, aiutandosi con un bastone. L'attrice ha ammesso le difficoltà.

"Non è stato facile" ha confessato, prima di tornare a parlare della sua ultima esperienza sul grande schermo:"La mia prima passione è stata il cinema indipendente, è così che sono entrata nell'industria cinematografica. Lavoravo con persone che avevano a cuore raccontare storie, e farlo con integrità e verità".



A Bit of Light si basa su una pièce teatrale, con Paquin nei panni di una madre alcolizzata che perde la custodia dei suoi figli, e deve raccogliere i cocci della sua vita spezzata mentre si riconcilia con il suo passato.

L'attrice, al centro delle polemiche per il personaggio di Peggy in The Irishman, ha ricordato che spesso le donne vengono dimenticate come persone a pieno a titolo appena diventano madri:"Non tutte finiscono per vivere il percorso della maternità che avevano sperato o pianificato. Siamo tutti imperfetti, ed Ella [la protagonista], in un certo senso, ripete alcuni schemi familiari nel reprimere i sentimenti. È molto pertinente, perché ci sono così tanti modi in cui le persone possono ostacolarsi o imparare ad affrontare il trauma".



Nel cast del film di Stephen Moyer anche Luca Hogan, Ray Winstone e Youssef Kerkour. Se siete amanti della serie HBO, recuperate la nostra recensione di True Blood 7.

