Anna Paquin sarebbe interessata a tornare nei panni di Rogue in X-Men

In attesa di vedere X-Men: Dark Phoenix a febbraio, Variety ha parlato con l'attrice Anna Paquin che nella serie cinematografica dedicata agli X-Men ha dato il volto al personaggio di Rogue.

L'ultima volta che abbiamo visto il personaggio sul grande schermo è stato in un breve cameo alla fine di X-Men - Giorni di un futuro passato del 2014. Successivamente, in home video, è uscita una versione estesa, denominata proprio The Rogue Cut, che aggiungeva una storyline totalmente tagliata che aveva per protagonista proprio la mutante.

Ora, in una nuova intervista, Anna Paquin si definisce interessata ad un suo potenziale ritorno al franchise: "Se c'è un modo che fa sì che la presenza del mio personaggio in quel mondo abbia senso, perché no? Sento che gli X-Men sono un po' come la mia prima famiglia, perché faccio quei film da quando avevo 16 anni. Ma da allora sono usciti cosi tanti spin-off, reboot e serie tv che non so come Rogue o i personaggi originali possano avere senso in queste nuove storyline, quindi probabilmente non mi vedrete più.".

Chiaramente ora, con l'acquisizione della Fox da parte della Disney, tutti i progetti post-Dark Phoenix sono tutti in 'forse' ed è probabile che i Marvel Studios finiscano per reboottare i personaggi all'interno del vasto Marvel Cinematic Universe.