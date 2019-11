Anna non ha bisogno di poteri nella nuova clip di Frozen II - Il segreto di Arendelle

Walt Disney Animation ha diffuso in streaming una nuova clip ufficiale da Frozen II - Il segreto di Arendelle, sequel del film d'animazione campione d'incassi e vincitore di due Premi Oscar, tra cui quello al miglior film animato.

Nella clip, per la cui visione vi rimandiamo sulla pagina di ComicBook.com, ritroviamo tutti i protagonisti della storia, ovvero Elsa (Idina Menzel), Anna (Kristen Bell), Krisoff (Jonathan Groff), Olaf (Josh Gad), e Sven, con Anna che fa presente alla sorella di non aver bisogno di poteri per potersi difendere, poco prima che i nostri intraprendano la loro nuova avventura che sarà quindi al centro della storia.

Come mostrato dall'ultimo trailer ufficiale di Frozen II, nel nuovo film assisteremo a un viaggio che condurrà Elsa, Anna, Kristoff, Sven e Olaf ai confini degli Regno di Arendelle, nei meandri di una foresta incantata alla scoperta della verità sulla scomparsa dei loro genitori. Qui incontreranno nuovi personaggi e affronteranno minacce più grandi del passato, mentre Elsa dovrà fare i conti con la magia che alberga dentro di lei e incanalare una volta per tutte i poteri di ghiaccio per salvare Arendelle.

Frozen II: Il segreto di Arendelle vede nel cast di doppiatori originali l'ingresso di due new entry molto importanti, che sono Evan Rachel Wood (Regina Iduna) e Sterling K. Brown (Tenente Destin Matthias). L'uscita nelle sale italiane è prevista per il prossimo 27 novembre e il trailer non fa altro che aumentare l'hype e presentarci un film decisamente promettente e tecnicamente curato sin nei minimi particolari.

Inoltre, le prevendite dei biglietti negli Stati Uniti, fa sapere Fandango, ha stabilito un nuovo record per quanto riguarda i film d'animazione; il sequel di Jennifer Lee è diventato il film col maggior numero di richieste nei diciannove anni di Fandango, superando il record di prevendite di Toy Story 4 e mutando in questo modo la top 5: nelle restanti posizioni troviamo nell'ordine Gli Incredibili 2, Alla ricerca di Dory e Spider-Man: Un nuovo universo.