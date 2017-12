Anna Mazzamauro shock: "Mi hanno picchiata sul set di Poveri ma ricchi!"

Mentresembra andare discretamente bene nelle sale italiane, una delle protagoniste, la grande), ha rotto il silenzio durato quasi un anno su di una presunta violenza fisica subita proprio sul set del primo capitolo, Poveri ma ricchi , sempre diretto da

In una lunga intervista rilasciata infatti ai microfoni del quotidiano Il Messaggero, l'attrice ha confessato tale aggressione, dichiarando: "Quando ho subito la violenza, o meglio sono stata picchiata sul set, ho preferito tacere. Per paura. Capisco il terrore che una donna può provare in quei momenti. Brizzi mi è stato molto vicino in quell'occasione e sono stati i rappresentanti della produzione a pregarmi di non divulgare l'accaduto per non danneggiare il film. Mi sono sentita umiliata e triste". L'aggressione sarebbe comunque avvenuta in fase di registrazione, davanti alle telecamere che hanno quindi catturato l'accaduto. Le prove, a detta dell'attrice, sarebbero quindi evidenti.



Ma la Mazzamauro continua: "Sono poi andata all'ospedale, dove il medico che mi ha visitata e il mio agente mi hanno suggerito di denunciare immediatamente la violenza, anche se purtroppo, ripeto, ho preferito tacere. Non ho infangato il nome di quella stessa produzione che adesso si erge a moralista nei confronti di un autore al quale legalmente non è stato riconosciuto alcun peccato. La stessa produzione che non mi ha neanche telefonato quando ho spedito una lettera per informarli della violenza".



Ma quali sono stati i motivi scatenanti dell'aggressione? L'attrice spiega: "Stavamo girando e io dovevo entrare in scena mentre tutti gli altri esultavano, così chiesi a Brizzi quale fosse il momento giusto per farlo. Mi rispose che l'avrei capito da sola standomene dietro la porta. Così ho aspettato e una volta in scena ho pronunciato la mia battuta, che si è però sovrapposta a quella di un altro attore, lo stesso che senza fare un fiato mi ha prima strattonata e poi picchiata sull'orecchio. Ho subito una lacerazione del menisco dell'orecchio e quando sono a casa, da allora, sono costretta a portare il bite, un apposito apparecchio per la bocca".



Nonostante la violenza, però, la Mazzamauro ha accettato ugualmente di tornare a recitare nel sequel, sottolineando: "Ho accettato perché il lavoro è lavoro, ma ho fatto male. Per me è stato difficile tornare sul set e lavorare nuovamente con quell'attore, con il quale non ho più scambiato una parola dopo quella volta. Ho pianto per tutta la durata delle riprese".