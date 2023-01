Anna Kendrik confessa: 'Lavorare nel cinema mi ha rovinato come spettatrice'

Fare cinema cambia inevitabilmente il modo in cui una persona vede i film. A confermarlo è stata Anna Kendrick che in una recente intervista ha parlato di quando lavorare nell'industria abbia, in un certo senso, rovinato la sua esperienza di spettatrice di una qualsiasi opera cinematografica.

Alla base di tutto sembra ci sia il problema di conoscere fin troppo bene cosa succede dietro una macchina da presa o quando è spenta. "Penso che quando inizi a fare film, c'è un periodo in cui sono in qualche modo per te sono rovinati, perché pensi solo al dietro le quinte e a come viene fatto tutto" ha commentato l'attrice. "E ora, mi sento come se fosse una seconda natura, una sceneggiatura in corso nella parte posteriore della mia testa" ha detto rivelando quanto la cosa, in alcuni casi, continui ad innervosirla.

Dopo le dichiarazioni di Alejandro González Iñárritu che ha definito patetici i supereroi si è ricominciato a parlare di quanto sia importante la qualità della messa in scena di una pellicola. "Quando un film è davvero brutto, è molto peggio perchè posso domandarmi 'Perché quella scelta? Sarebbe stato così facile fare questo o altro'" ha concluso la Kendrick, raccontando come essere attivamente nel mondo del cinema la aiuti a percepire in maniera ancora più sottile cose che gli spettatori qualunque a volte non comprendono subito.

Recentemente Quentin Tarantino ha parlato di quanto questa sia l'epoca peggiore di Hollywood analizzando come la crisi della sala e della qualità filmica abbiano inevitabilmente inciso sulla situazione. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!