Anna Kendrick, la star si è dovuta abituare al dietro le quinte di Hollywood!

In una recente intervista la star di Pitch Perfect, Anna Kendrick, ha raccontato di aver dovuto trascorrere un periodo di ambientamento nel dietro le quinte dell'industria hollywoodiana quando ha iniziato la propria carriera cinematografica. La star, candidata all'Oscar, ha spiegato il motivo.

"Penso che quando inizi a fare film c'è un periodo in cui si rovinano, in qualche modo, perché stai soltanto a pensare al dietro le quinte e a come viene fatto tutto" ha dichiarato l'attrice. Sul nostro sito potete leggere la recensione di Tra le nuvole, film che permise a Kendrick di ottenere una candidatura agli Oscar.



"Ora mi sento come se fosse una sceneggiatura in esecuzione nella parte posteriore della testa. Quando un film è davvero brutto è peggio perché dentro di me dico 'Perché quella scelta? Sarebbe stato così facile fare questa o qualsiasi altra cosa'. E quando va bene, la narrazione in corso non è qualcosa del tipo 'Ci sono dentro ed è fantastico'. C'è qualcosa in sottofondo che dice 'Oddio, ogni cosa è andata nel verso giusto'. In un certo senso è come un bonus di apprezzamento per tutte queste persone che si sono riunite e hanno fatto questa cosa" ha spiegato Kendrick.



Lo scorso settembre Anna Kendrick ha raccontato di aver subito abusi nel corso di una relazione tossica vissuta in passato.

Nota per i suoi ruoli in Pitch Perfect, Tra le nuvole e Twilight, Anna Kendrick ha recitato di recente in Alice, Darling, film nel quale si racconta proprio la storia di una ragazza che tenta di fuggire da una relazione velenosa.