Anna Kendrick sarà in Rodney & Sheryl, film Netflix sulla vera storia di un serial killer

L'abbiamo vista recentemente in missione su Marte in Stowaway, ma Anna Kendrick sarà presto nuovamente tra i protagonisti di un film Netflix. Ha ottenuto infatti un ruolo in Rodney & Sheryl, basato sulla vera storia di Rodney Alcala, serial killer attualmente in carcere per sette omicidi, ma il numero delle sue vittime potrebbe essere maggiore.

Rodney Alcala è noto come The Dating Game Killer, poiché nel 1978 ha partecipato a uno show televisivo chiamato appunto The Dating Game. All'epoca, a quanto pare, aveva già compiuto diversi omicidi, ed era stato condannato per il tentato omicidio di una dodicenne.

Ed è proprio a The Dating Game che Alcala conobbe Cheryl Bradshaw (che nel film si chiama Sheryl ed è interpretata da Anna Kendrick), "vincendo" un appuntamento con lei. La donna, però, si rifiutò di parteciparvi, poiché trovava inquietante l'aspetto e i modi di fare del concorrente.

In Rodney & Sheryl non ci dovrebbero essere scene di nudo con Anna Kendrick, dal momento che lei stessa ha dichiarato lo scorso anno di non essere interessata a girare sequenze del genere. Oltre al ruolo della co-protagonista, inoltre, Anna Kendrick sarà anche produttrice esecutiva del film Netflix. Tra i lavori più recenti della trentacinquenne attrice statunitense ci sono anche Pitch Perfect 3 (2017) e Noelle (2019).