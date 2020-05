Anna Kendrick non interessata a scene di nudo, ecco il motivo

Anna Kendrick in questo periodo è impegnata nella serie HBO Max, Love Life, nella quale ha rifiutato di girare delle scene di nudo. La scelta dell'attrice non è certo una novità, considerando che da sempre Kendrick ha posto il veto nei confronti di sequenze di questo tipo. In una recente intervista la star ha spiegato le sue motivazioni.

"Le mie opinioni personali sulla nudità, ovvero che non sono molto interessata alla mia nudità, sono rimaste le stesse. Non ho mai avuto problemi con scene di sesso simulate, che riguardano il personaggio, mentre ho un solo corpo e la nudità è una cosa più mia" ha spiegato Kendrick al Sydney Morning Herald.



L'attrice ha raccontato anche le sensazioni di girare scene romantiche per diverso tempo:"Quando abbiamo iniziato le riprese mi sono resa conto che in ogni singolo episodio avrei avuto una scena di baci o una scena di sesso con qualcuno nuovo di zecca. Era decisamente strano sapere che ci saremmo incontrati e nel giro di una settimana saremmo stati a letto fingendo di fare sesso!".

Anna Kendrick è diventata popolare al grande pubblico grazie alla saga di Twlight, nel ruolo di Jessica, l'amica di Bella Swan (Kristen Stewart). La star ha recitato poi in Tra le nuvole, al fianco di George Clooney e Vera Farmiga, per la regia di Jason Reitman.

Tra i suoi più grandi successi si annoverano film quali Pitch Perfect e il musical Into the Woods. Di recente Anna Kendrick ha interpretato Noelle nell'omonimo film originale per Disney+.

Ora Anna Kendrick è protagonista della serie Love Life, show antologico di Warner Bros.