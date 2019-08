Anna Kendrick è Noelle nel primo trailer del film originale Disney+

Che al D23 la Walt Disney Pictures presentasse ufficialmente Noelle era chiaro da giorni, da quando è iniziato a circolare il logo ufficiale della pellicola. Ora, durante il panel, Disney ha mostrato il full trailer, che trovate all'interno della notizia.

La diffusione del trailer segue quella del poster che mostrava i due protagonisti.

Pensato inizialmente per le sale cinematografiche, Noelle è una commedia natalizia scritta e diretta da Marc Lawrence. Secondo i rumor iniziali, infatti, la Disney non era soddisfatta del risultato e avrebbe cancellato l'uscita della pellicola; invece la Disney ha deciso di tramutare il film in uno originale per la sua nuova piattaforma digitale Disney+.

Anna Kendrick interpreta la figlia di Babbo Natale in questa commedia natalizia targata Disney. Suo fratello è interpretato, invece, da Bill Hader che, per questo Natale, dovrà prendere il posto del padre nella consegna dei regali. Naturalmente non tutto andrà per il verso giusto e la nostra protagonista dovrà risolvere la situazione...

Il film sarà disponibile in USA al lancio, il 12 novembre, mentre per l'Italia dovremo attendere l'arrivo di Disney+. Nel cast troveremo anche Billy Eichner, Shirley MacLaine, Julie Hagerty, Maceo Smedley, Michael Gross, Kingsley Ben-Adir, Chelah Horsdal, Anna Van Hooft e Anthony Konechny