Anna Frank e il diario segreto: in Italia il nuovo film dal regista di Valzer con Bashir

Lucky Red ha condiviso il trailer e il poster di Anna Frank e il Diario Segreto, il nuovo film animato del regista candidato al Premio Oscar Ari Folman, celeberrimo per il pluripremiato Valzer con Bashir.

Presentato fuori concorso e accolto con 10 minuti di ovazione al Festival di Cannes, Anna Frank e il Diario Segreto arriverà in Italia dal 29 settembre al cinema: il film è frutto di otto anni di lavoro da parte di Ari Folman, regista candidato all’Oscar e vincitore del Golden Globe per Valzer con Bashir e celebre anche per lo sci fi animato The Congress con Robin Wright, che qui è stato affiancato dalla disegnatrice Lena Guberman

La storia segue Kitty, l’amica immaginaria a cui si rivolge Anna nel suo Diario, decisa a ritrovare l'amica tanto amata in una febbrile ricerca attraverso l'Europa di oggi. Armata del prezioso Diario e aiutata dal suo amico Peter, che gestisce un centro di accoglienza segreto per rifugiati clandestini, Kitty segue le tracce di Anna. Sconcertata da un mondo lacerato e dalle ingiustizie sopportate dai bambini rifugiati, Kitty decide di realizzare l'intento di Anna e, grazie alla sua onestà e al suo senso morale, lancia un messaggio di speranza e di generosità indirizzato alle generazioni future.

Dallo stesso soggetto per il film, tra l'altro, Ari Folman ha realizzato anche un graphic novel omonimo, edito in Italia da Einaudi. L'appuntamento, lo ricordiamo, è fissato al 29 settembre.