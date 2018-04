Anna Faris rompe il silenzio e parla del divorzio dalla star Marvel Chris Pratt

Una delle coppie più carine di Hollywood, questo sembravano Anna Faris e Chris Pratt. Una di quelle unioni cioè, che non dovevano finire mai e che avrebbero dovuto consegnarci l'illusione dell'avverarsi delle favole...

Perlomeno è quel che ci sia aspetta quando si vede una bella coppia hollywoodiana, dello star system cioè, che non si lascia dopo 2 giorni! Ma si sa, le favole non esistono e non esistono nemmeno il lieto fine, se non quelli delle favole "vere", quelle su carta.

Delusione a parte, questa coppia si è lasciata, come hanno fatto i Brangelina e, più recentemente Jenna Dewan e Channing Tatum, ed è stato uno shock, una delusione, non solo per i protagonisti, ma anche per i fan che facevano il tifo perché la loro unione fosse duratura. Adesso Anna Faris ha trovato il coraggio di parlare di quanto accaduto tra le i e l'ex marito, o meglio, della lezione che ha imparato dal divorzio con Chris Pratt:

"Ci lega una profonda amicizia, siamo sempre stati uniti e continueremo ad esserlo, ma è sempre difficile immaginare il proprio futuro solitario, ma penso comunque che ci sia molto amore. E tutto quel che facciamo e che ci capita è imprevedibile."

Precedentemente, Pratt aveva definito il divorzio come "una cosa che fa davvero schifo."

Riguardo il futuro e ciò che ha imparato da questa vicenda, Anna Faris ha poi continuato ammettendo che: "Penso di aver imparato una lezione. Tenere cioè le cose più private, almeno ci proverò, nonostante io debba ammettere di essere una persona estremamente aperta. Ma non so, francamente è dura quando si è sotto l'occhio attento di tutti."

E non potrebbe avere più ragione.

Anna Faris e Chris Pratt hanno annunciato la loro separazione ad agosto 2017 e hanno divorziato ufficialmente alla fine dell'anno.