Anna Faris ed Eugenio Derbez nel primo trailer ufficiale del remake di Overboard

Scritto da Greenberg, Leslie Dixon e Bob Fisher, il remake invertirà le parti nei cui panni trovavamo nel film originale Goldie Hawn e Kurt Russell. Troveremo così la donna delle pulizie e madre di tre figli Kate (Faris) venire assunta dal ricco, egoista e viziato playboy Leonardo (Derbez) per pulire il suo yatch. Un giorno però quest'ultimo cade fuori bordo e finisce all'ospedale con un'amnesia, della quale Kate si approfitterà facendogli credere di essere sua moglie, in accordo anche con gli amici e i figli, che dovranno trattarlo come fosse loro padre.



Overboard vedrà nel cast anche Eva Longoria e John Hannah, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 20 aprile 2018.