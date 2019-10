Anna ed Elsa si mettono in viaggio nel nuovo trailer di Frozen 2

Per Arandelle è già tempo di nuovi pericoli: una strana magia sembra mettere in pericolo il regno in questo nuovo trailer di Frozen 2, che ci mostra Anna ed Elsa subito pronte a mettersi in viaggio in vista di una nuova avventura per il bene del regno.

Ciò che vediamo nel trailer ci conferma quello che già sapevamo, e cioè che in questo Frozen 2 ci sarà da scavare nel passato non soltanto del regno di Arandelle, ma anche di Elsa stessa: il nuovo viaggio intrapreso dalle due sorelle svelerà infatti gli oscuri segreti celati nelle origini del reame, ma anche probabilmente quali siano le origini degli straordinari poteri della nostra eroina.

Nuovi paesaggi, nuovi personaggi e nuovi pericoli ci aspettano in questo secondo capitolo, tra un gigante da scansare e un legame tra sorelle che continua a rafforzarsi, se è vero com'è vero che sentiamo la voce di Anna sostenere ancora una volta la sorella ricordandole che lei, e lei soltanto, è la chiave per la salvezza di Arandelle.

Il nuovo trailer di Frozen 2 segue lo spot TV rilasciato alcuni giorni fa in concomitanza con l'uscita del trailer internazionale in lingua giapponese. Il nuovo film Disney, comunque, smentirà definitivamente una fantasiosa teoria che circolava in rete ormai da qualche anno: il re e la regina di Arandelle non sono i genitori di Tarzan.