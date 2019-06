Anna Boden e Ryan Fleck spiegano il cameo di Stan Lee in Captain Marvel

I cameo di Stan Lee saranno soltanto una dei centinaia di motivi per cui verrà ricordato. Sicuramente quelle comparse di pochi istanti hanno donato un qualcosa in più ai film del Marvel Cinematic Universe: ogni fan che si rispetti si è sempre recato al cinema chiedendosi quando e in che modo il Sorridente sarebbe apparso sullo schermo.

Quello in Captain Marvel è stato il primo cameo postumo per The Man, che durante i titoli di apertura del film fu anche omaggiato con un collage delle sue apparizioni a formare il classico logo Marvel. Ricordate durante quale scena appare il buon Stan?

Ce lo troviamo davanti nel bel mezzo di un inseguimento in treno tra Carol e uno skrull e sembra star ripassando qualcosa. Di cosa si tratta? Ce lo spiegano Anna Boden e Ryan Fleck, registi del film, nei contenuti speciali dell'edizione home video: "Il cameo di Stan Lee, certo. Non so bene cosa ci sia da dire su quello ma, ovviamente, sai bene che Stan Lee ha un cameo in ognuno di questi film e quindi cerchi di capire dove inserirlo, in quale parte del copione possa avere più senso, così ci è sembrato che potesse essere un passeggero del treno. La questione ora era cosa fargli fare. Cosa stava facendo Stan Lee nel 1995? Stava girando un film chiamato Generazione X, così abbiamo pensato che sarebbe stato divertente se stesse ripassando le battute del copione del film di Kevin Smith" racconta Fleck nel suo commento.

Ancora curiosità su Captain Marvel: sapevate perché l'Intelligenza Suprema ha il volto di Annette Bening e non quello di una testona verde? Il prossimo capitolo delle avventure di Carol Denvers potrebbe, inoltre, avere un ruolo fondamentale nel proseguo del Marvel Cinematic Universe.