Anna and the King, perchè il film non fu girato in Thailandia?

Nel 1999 arrivava al cinema Anna and the King, pellicola con protagonista Jodie Foster che interpreta una giovane vedova che, dopo essersi trasferita in Siam, diventa insegnante dei 58 figli del sovrano. La pellicola, però, fu girata in un luogo diverso rispetto all'ambientazione della storia.

Non è raro che le riprese di un film vengano svolte in un luogo diverso rispetto a quello in cui è effettivamente ambientata la storia. Anzi, con la CGI e le nuove tecnologie questa è diventata una abitudine sempre più diffusa. Questione diversa, però, riguarda il film Anna and the King che, originariamente, sarebbe dovuto essere girato in Thailandia. La scelta di realizzare il film in Malesia è stata la conseguenza di alcune pressioni politiche che coinvolsero la produzione.

Dopo che Anna and The King è stato censurato il Thailandia, è stato chiarito il vero motivo per cui il film non è stato girato nelle terre in cui la vicenda si svolge. La censura, infatti, era legata al fatto che, secondo le autorità thailandesi, Anna and The King fosse ricco di inesattezze storiche che davano una visione totalmente sbagliata del racconto e "buttavano fango" sulla storia del paese. Da qui la decisione di non dare il permesso di girare il film sul territorio, nonostante le numerose revisioni della sceneggiatura presentate dalla produzione.

Per scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi sveliamo quanto c'è di vero dietro la storia di Anna and the King. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!