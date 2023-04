Anna and the King, perché il film con Jodie Foster fu vietato in Thailandia?

Per quanto storicamente non accuratissimo, Anna and the King resta un film particolarmente apprezzato in buona parte del mondo grazie alle splendide interpretazioni di Jodie Foster e Chow Yun-Fat, per le meravigliose scenografie e per una storia capace sempre di risultare appassionante: argomenti che, però, non convinsero il governo thailandese.

Quando, nel 1999, il film tentò di trasporre nuovamente sul grande schermo la vera storia di Anna Leonowens e della sua esperienza in Siam (l'odierna Thailandia, appunto) come insegnante, infatti, la decisione da quelle parti fu addirittura quella di vietarne la distribuzione: una scelta che non prese nessuno alla sprovvista, d'altronde, visto il divieto già ricevuto dalla produzione di girare sul posto.

La spiegazione fornita dal governo si concentrò sull'inaccuratezza storica dello script, che la politica thailandese continuò a trovare imperdonabile nonostante varie modifiche appositamente apportate: Tennant arrivò in effetti addirittura a proporre per il mercato thailandese una versione riveduta e corretta del film, ma il parere fu che Anna and the King sarebbe risultato comunque offensivo per la monarchia.

Stando a un editoriale pubblicato sul giornale thailandese The Nation, d'altronde, più di un cittadino avrebbe poi espresso seri dubbi sullo stato della democrazia nel proprio Paese in seguito alla decisione di vietare il film: siamo proprio sicuri, a questo punto, che sia stata una buona idea? Ai posteri l'ardua sentenza.