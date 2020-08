Anna and the King, quanto c'è di vero nella storia di Anna Leonowens?

La storia di Anna Leonowens è ormai arcinota agli appassionati della settima arte: il libro pubblicato da Margaret Landon nel 1944 ha ispirato un musical di Broadway nel '51, un film con Yul Brynner datato 1956 e, ovviamente, l'Anna and the King del 1999 con Jodie Foster (nonché un film animato prodotto nello stesso anno).

La figura di Anna è di quelle che suscitano attenzione, curiosità e ammirazione: una donna forte e sicura di sé capace di cambiare il modo di pensare di un sovrano ancorato a retaggi e rituali che sembrava impensabile modificare.

Ma quanto c'è di vero nella storia che ci viene narrata in Anna and the King? La storia della nostra protagonista è più o meno fedele: vedova del marito, Anna viene assunta alla corte del re del Siam come insegnante d'inglese, ma finisce a svolgere anche mansioni di traduttrice e consulente, arrivando effettivamente a battersi intensamente per cambiare la mentalità vigente a palazzo e per migliorare la condizione delle donne del luogo.

Completamente inventati sono invece gli aspetti politici del film: nella storia di Anna Leonowens non si fa menzione di colpi di Stato effettuati o semplicemente orditi, aggiunti alla trama del film con Jodie Foster unicamente per renderlo più appetibile dal punto di vista cinematografico. A proposito della star di Anna and the King: presto vedremo Jodie Foster alla regia di The Day They Stole the Mona Lisa.