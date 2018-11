Anna and the Apocalypse: una nuova sanguinolenta clip per lo zombie musical

Orion Pictures ha diffuso in rete una nuova clip per lo zombie musical Anna and the Anna and the Apocalypse. Il video mostra i personaggi di Ella Hunt e Sarah Swire mentre sono alle prese con un aggressivo zombie seduto su un gabinetto. Potete dare un'occhiata alla clip all'interno della notizia.

Ambientato a Natale nel corso di un'apocalisse zombie che sta invadendo il paese, il film segue le vicende della giovane Anna (Ella Hunt) mentre sarà costretta, insieme ai suoi compagni di scuola, a combattere - e cantare - per sopravvivere ad un'orda di morti viventi assetati di sague. Anna dovrà allearsi con il suo miglior amico John (Malcolm Cumming) per salvare la situazione e combattere degli zombie sempre più stravaganti.

La pellicola, diretta da John McPhail (Where Do We Go From Here?) include nel castanche Ben Wiggins, Sarah Swire, Christopher Leveaux, Marli Siu, Mark Benton (The Halcyon), e Paul Kaye (Il trono di spade). La sceneggiatura è scritta da Alan McDonald e Ryan McHenry, mentre le canzoni originali sono composte da Roddy Hart e Tommy Reilly.

Anna and the Apocalypse ha esordito nel 2017 al Fantastic Fest di Austin, Texas, e grazie ai molti pareri positivi sarà distribuita da Orion Pictures negli Stati Uniti e nell'America Latina. Il film infatti debutterà nelle sale americane il 7 dicembre, mentre non si hanno ancora notizie per un eventuale release italiana.