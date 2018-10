Anna and the Apocalypse: trailer e poster per il nuovo dissacrante musical/zombie movie

Poche ore fa la Orion Pictures ha distribuito il nuovo trailer di Anna and the Zombies, nuovo horror fuori di testa che promette di mescolare lo zombie movie ... con il musical!

Nel nuovo video promozionale, che come al solito potete trovare in basso, i protagonisti si lanciano in uno stacchetto musicale meta-cinematografico che deride i finali positivi dei film hollywoodiani.

Descritto come un folle e spregiudicato mix fra L'Alba dei Morti Dementi e La La Land, Anna and the Apocalypse è ambientato durante le vacanze di Natale, che faranno da sfondo all'apocalisse zombie che sta distruggendo gli Stati Uniti. Anna (Ella Hunt) sarà costretta, insieme ai suoi amici di scuola, a combattere - e cantare - per sopravvivere ad un'orda di morti viventi assetati di sangue.Per farlo, Anna dovrà allearsi con il suo miglior amico John (Malcolm Cumming), e insieme combatteranno degli zombie sempre più stravaganti al fine di salvare la situazione.

Il film è diretto da John McPhail (Where Do We Go From Here?) e vede come protagonisti i già citati Ella Hunt (Robot Overlords) e Malcolm Cummings. Altri membri del cast sono Ben Wiggins, Sarah Swire, Christopher Leveaux, Marli Siu, Mark Benton (The Halcyon), e Paul Kaye (Il Trono di Spade).

Il film è stato scritto da Alan McDonald e Ryan McHenry, mentre le canzoni originali sono composte da Roddy Hart e Tommy Reilly.