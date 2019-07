Ann Sarnoff nuovo CEO della Warner Bros., da settimana prossima conoscerà l'azienda

La Warner Bros. ha trovato in Ann Sarnoff il nuovo CEO della società, e la manager sarà pronta a prendere contatto con la nuova realtà nel corso della prossima settimana. Secondo gli addetti ai lavori la nuova amministratrice delegata della Warner s'incontrerà con i vari capi divisione dell'azienda ma non entrerà in carica prima di agosto.

Gi incontri le permetteranno di conoscere di persona i capi divisione, dandole l'opportunità di avere maggiori informazioni sulla major.

Il mese scorso Ann Sarnoff è stata annunciata come nuovo CEO della Warner Bros. dopo i tre mesi in cui lo studio aveva un CEO temporaneo, dopo le dimissioni di Kevin Tsujihara da amministratore delegato e presidente in seguito ad uno scandalo in cui è stato coinvolto.

Ora la Warner è pronta a ripartire.



Ann Sarnoff precedentemente ha lavorato come dirigente alla BBC e svolgendo diverse mansioni a WNBA, Dow Jones e Viacom. Dopo l'annuncio di Sarnoff come nuovo CEO pare che tutta la Warner si sia piuttosto tranquillizzata.

Warner Bros. che ha accolto nella sua famiglia anche J.J. Abrams, dopo aver comprato la BadRobot per 500 milioni di dollari.

Ora una nuova era sembra profilarsi all'orizzonte per la Warner Bros. e lo studio spera ardentemente si riveli meno turbolento del recente passato.

Nel frattempo l'impegno è costante e totale sia in ambito cinematografico e sia in quello televisivo, con diversi progetti in cantiere pronti a vedere la luce.