Ann Sarnoff è il nuovo CEO della Warner Bros dopo Kevin Tsujihara

La Warner Bros ha nominato Ann Sarnoff nuovo CEO degli studi cinematografici, in sostituzione del dimissionario Kevin Tsujihara. Lo ha annunciato John Stankey, amministratore delegato di Warner Media, rilasciando una dichiarazione.

"Sono lieto che Ann si unisca al team di WarnerMedia” ha annunciato Stankey, “ed entusiasta di lavorare fianco a fianco con una persona così talentuosa. Porta un curriculum coerente e comprovato di innovazione, creatività e risultati nel business ed è in grado di condurre uno studio di incredibile successo verso un nuovo capitolo della sua crescita. Ann ha dimostrato capacità di innovare e aumentare i ricavi e ha abbracciato l'evoluzione che si sta verificando nel nostro settore. Sono fiducioso che sarà una grande opportunità culturale per WarnerMedia e che i nostri dipendenti apprezzeranno la sua leadership, il suo entusiasmo e la passione per il lavoro."

L’annuncio arriva oltre tre mesi dopo le dimissioni del precedente CEO, Kevin Tsujihara, giunte a causa di un’indagine sulla sua relazione con l'attrice Charlotte Kirk, in seguito ad alcuni messaggi tra i due pubblicati da The Hollywood Reporter, da cui sembrava trapelare una richiesta di favori sessuali in cambio di una spintarella alla carriera artistica dell'attrice. Sia Charlotte Kirk che Tsujihara hanno sempre negato qualsiasi illecito, nonostante quest’ultimo abbia dichiarato, lo scorso 8 marzo, di essere “pentito per gli errori commessi nella vita”.

Ann Sarnoff è attualmente presidente dei BBC Studios Americas. È pronta ad assumere il suo nuovo ruolo di CEO della Warner Bros a partire da questa estate e lavorerà a Los Angeles, in California.

Warner Bros ha recentemente comprato la Bad Robot di J.J. Abrams, e i progetti futuri del regista potrebbero quindi essere a una svolta.