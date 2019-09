Ann Sarnoff, ceo Warner Bros., preferisce Wonder Woman a Superman e Batman

Il CEO di Warner Bros. Ann Sarnoff ha nominato Wonder Woman come il suo personaggio DC preferito, scegliendolo in una sfida a tre con Batman e Superman.

A giugno, la Sarnoff è stata nominata nuova dirigente della major dopo le dimissioni di Kevin Tsujihara a causa di un noto scandalo sessuale. Questo mercoledì, la nuova ceo ha incontrato altri dirigenti della Warner Bros. per discutere del futuro dell'azienda, e verso la fine della riunione, durata circa un'ora, alla Sarnoff sono state poste delle domande lampo: una di queste riguardava la scelta tra Batman e Superman, ma la ceo ha sorpreso tutti strappando applausi rispondendo: "Wonder Woman!"

I tre supereroi più rappresentativi della DC Comics sono apparsi per la prima volta sullo schermo tutti insieme in Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder, con Gal Gadot nei panni dell'Amazzone guerriera. Nel 2017, l'attrice ha ripreso il ruolo nel film stand-alone Wonder Woman diretto da Patty Jenksin, e poi nel film crossover Justice League.

Ad oggi tutti i dettagli sulla trama dell'atteso Wonder Woman 1984 vengono tenuti nascosti, ma secondo alcune informazioni Diana entrerà in conflitto con l'Unione Sovietica negli anni '80 e si scontrerà con un nuovo formidabile avversario, Cheetah, interpretato da Kristen Wiig.

Ancora una volta diretto da Patty Jenkins su una sceneggiatura co-scritta insieme a David Callaham sviluppata da un trattamento di Geoff Johns, Wonder Woman 1984 avrà nel cast anche Chris Pine, Pedro Pascal, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Gabriella Wilde, Connie Nielson e Robin Wright.

Il film uscirà nelle sale il 4 giugno 2020.

Per altri approfondimenti, guardate un promo poster di Wonder Woman 1984.