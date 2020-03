Ann Bembi ci regala due splendidi poster originali dedicati a Wonder Woman 1984

In attesa di capire se Wonder Woman 1984 sarà distribuito on demand o al cinema, a seconda del perdurare della Pandemia di Coronaviurs, l'artista Ann Bembi ha pubblicato online due splendidi art poster interamente dedicati a Gal Gadot nei panni di Diana di Themyscira, in look normale e con la luccicante armatura dorata.

Diretto nuovamente da Patty Jenkins, il film sarà ambientato nel bel mezzo degli anni '80 e sarà un sequel diretto di Wonder Woman, il cinecomic targato DC che nel 2017 è riuscito a incassare ben $822 milioni di dollari al box office globale.

Nel cast ci saranno anche Pedro Pascal nel ruolo di Maxwell Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen in quelli di Ippolita. Chris Pine tornerà invece a vestire i panni di Steve Trevor, personaggio già apparso nel primo capitolo della saga.

L'uscita di Wonder Woman 1984 diretto da Patty Jenkins è prevista nelle sale italiane il prossimo 4 giugno 2020, sperando che il picco dell'epidemia sia ormai passato e che si possano riaprire le sale cinematografiche, continuando comunque a prendere le dovute precauzioni.



Per ulteriori approfondimenti, vi lasciamo all'analisi del trailer ufficiale di Wonder Woman 1984. Cosa ne pensate dei poster della Bemb? Belli vero? Diteci la vostra nei commenti in calce alla notizia.