Animals, il nuovo film Netflix riunisce Matt Damon e Ben Affleck!

Ben Affleck torna a lavorare con Matt Damon: dopo aver diretto Damon in Air, biopic su Michael Jordan, Affleck richiama l'amico sul set per un thriller firmato Netflix.

Il titolo ufficiale del film è Animals, anche se finora le notizie sul progetto riportavano altri titoli come The Animals of Los Angeles e Be Gentlemen. Il film sarà prodotto da Artists Equity, compagnia di produzione di Affleck e Damon, e le riprese inizieranno a Los Angeles durante il mese di marzo. La sceneggiatura di Animals è scritta da Connor McIntyre: per quanto riguarda la trama sappiamo solo che sarà incentrata sul rapimento del figlio di un candidato alla carica di sindaco. Non si sa se Affleck replicherà l'esperienza sul set di Air recitando di fianco a Damon, ma sappiamo che comparirà nel film della moglie Jennifer Lopez, This is me...now (qui il trailer del film in uscita il 16 febbraio).

"Abbiamo scritto e prodotto diversi film insieme e abbiamo recitato insieme per così tanti anni, quindi lavorare in questo modo non mi è sembrato tanto diverso. Voglio dire, abbiamo recitato negli spettacoli al liceo dove Ben era tipo "Amico, penso che dovresti fare questa cosa in questo modo". Mi ha praticamente diretto per circa quarant'anni" ha dichiarato Damon. Anche Affleck, durante la premiere di Air, si è espresso sull'esperienza di lavorare sul set con un caro amico: "In molti ci hanno fatto questa domanda, e io continuo a pensare "Doveva essere così diverso? Perchè a me è sembrato tutto uguale. E il bello è che voglio così bene e mi fido così tanto di Matt, ed è stato così bello lavorare insieme e voglio che anche gli altri attori si sentano così. Della serie, "Dai, va tutto bene, voglio bene agli attori e ti voglio bene, prendetevi tutto il tempo che volete, fate quello che vi sentite di fare e siate rispettati" .