Animali Notturni, il drammatico ruolo del verde nel film di Tom Ford

Non capita troppo raramente che, in un film, i colori assurgano al ruolo di protagonisti assoluti, giocando un ruolo tutt'altro che passivo nel comunicarci un'idea del regista: è il caso di Animali Notturni, nel quale il colore verde si palesa in più di un'occasione a preannunciarci qualcosa di piuttosto sinistro.

Nel film con Jake Gyllenhaal ed Amy Adams, infatti, il colore verde appare sempre in concomitanza con qualche evento nefasto: il primo esempio lo troviamo proprio nel romanzo Animali Notturni, con la macchina verde guidata da Ray e la sua gang durante il rapimento della moglie e della figlia di Tony; durante un flashback, inoltre, c'è una macchina verde parcheggiata sullo sfondo quando Edward e Susan si lasciano (lo stesso tipo di macchina utilizzata da Ray nel romanzo).

Sempre in un flashback, è verde la macchina in cui Edward vede entrare Susan con Hutton, poco dopo aver scoperto il fatto che Susan avesse subito un aborto senza rivelarglielo; è verde, infine, il vestito scelto da Susan per l'appuntamento con Edward sul finale del film, così come verde è il colore preponderante utilizzato per la scena del ristorante, con Edward che manca l'appuntamento, lasciando Susan devastata.

Avevate fatto caso a questo dettaglio? Vi vengono in mente altre scene del film di Tom Ford associate al colore verde? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Animali Notturni.