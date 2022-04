Animali Fantastici, Warner in attesa dei risultati per decidere se portare avanti la saga?

Animali Fantastici era stato annunciato, all'epoca dell'uscita del primo film, come un progetto a lungo termine: la saga spin-off/prequel di Harry Potter dovrebbe permetterci di tornare nel Wizarding World almeno un altro paio di volte ancora, ma le notizie che giungono in queste ore parlano di una Warner Bros. piuttosto indecisa.

Mentre Jessica Williams parla già dei futuri film del franchise, infatti, delle voci riportate da Variety mettono in dubbio il proseguimento dello stesso: secondo alcuni, in effetti, Warner Bros. starebbe aspettando di avere in mano gli incassi del terzo film della serie prima di dare il via alla produzione dei prossimi due capitoli, dei i quali, ad oggi, non esiste ancora una sceneggiatura.

Cautela, quella di Warner Bros., probabilmente dovuta alle tante polemiche che hanno preceduto l'uscita del film, dalla sostituzione di Johnny Depp con Mads Mikkelsen ai recenti problemi legali di Ezra Miller, che in questi giorni ha visto la stessa Warner mettere in pausa la produzione del film sul suo Flash.

Data la natura stessa del film in uscita, comunque, risulta difficile pensare ad una saga sospesa in maniera così brutale: l'ultima parola, però, spetterà probabilmente ai risultati al box-office. In attesa di saperne di più, intanto, qui trovate il nuovo trailer di Animali Fantastici: I Segreti di Silente.