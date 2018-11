Animali Fantastici: un video mostra i collegamenti della nuova saga a Harry Potter

Warner Bros. Pictures ha diffuso in streaming una nuova featurette dedicata ad Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, in uscita nelle sale italiane il prossimo 15 novembre.

Il filmato è presentato da due degli attori principali del cast, ovvero Eddie Redmayne e Jude Law, e tratta principalmente dei Doni della Morte, ricollegandosi direttamente alla saga da cui tutto è nato, quella di Harry Potter e confermando come il nuovo franchise racconti in realtà una storia che è sempre stata sullo sfondo già nei film della saga principale.

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald è la seconda di cinque nuove avventure cinematografiche ambientate nel mondo di Harry Potter. Il film vede la partecipazione di Redmayne nei panni di Newt Scamandar e di Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol e Ezra Miller. Oltre a loro anche Claudia Kim, Zoe Kravitz, Callum Turner e Johnny Depp nel ruolo di Grindelwald e Jude Law in quello di Silente. Qui sotto la sinossi ufficiale:

“Alla fine del primo film, il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Depp) è stato catturato dal MACUSA (Magical Congress of the United States of America) grazie all'aiuto fondamentale di Newt Scamander. Ma quando riuscirà a fuggire, Grindelwald inizierà a radunare seguaci per portare a termine il suo piano, condurre i maghi purosangue a governare su tutti gli esseri non-magici. Nel tentativo di contrastarlo, Albus Dumbledore (Law) arruola il suo ex studente Newt Scamander, che accetta di aiutarlo completamente ignaro dei pericoli che lo attendono”.

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald è diretto da David Yates su una sceneggiatura di J.K. Rowling. Il film è prodotto da David Heyman, J.K. Rowling, Steve Kloves e Lionel Wigram, e arriverà in Italia dal 15 novembre.