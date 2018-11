Animali Fantastici: il sequel de I Crimini di Grindelwald ambientato a Berlino?

Mentre i fan del franchise creato dalla fantasia di J.K. Rowling sono in trepidante attesa di rivedere i protagonisti della saga prequel di Animali Fantastici nel secondo capitolo, spuntano in rete nuove interessanti informazioni sulle location che faranno da set al terzo lungometraggio.

Se queste voci di corridoio venissero confermate nelle prossime settimane potremmo allora immaginare di proseguire il viaggio fantastico con Newt Scamander in una nuova capitale europea. Dopo Londra in Animali Fantastici e Dove Trovarli e la capitale francese nell’imminente I Crimini di Grindelwald il prossimo arco narrativo potrebbe toccare la città di Berlino in Germania o perlomeno parte della storia potrebbe avere qui luogo.

Nel corso di un’intervista è lo scenografo britannico Stuart Craig, vincitore di ben tre premi Oscar e da sempre un nome di importante riferimento per il mondo di Harry Potter essendo salito a bordo del progetto fin dalla Pietra Filosofale, a menzionare la capitale tedesca:

“È bello avere un ministero francese, uno statunitense, uno inglese e probabilmente nel terzo film uno con sede a Berlino. Sono tutte variazioni tematiche e come scenografo rappresenta una bella sfida”.

In passato lo stesso regista David Yates aveva confermato di sapere già da tempo quale sarà la prossima ambientazione, confermando comunque che la storia continuerà ad avere un respiro internazionale e, chissà, non necessariamente di stampo europeo. Da questo punto di vista la Germania ha ottime probabilità per via delle allusioni sulla Seconda Guerra Mondiale nella storia di Grindelwald. Inoltre, Nurmengard, il nome della prigione nel centro Europa che il villain utilizzerà per rinchiudere i suoi nemici, ha una forte somiglianza terminologica con la città tedesca di Nuremberg (Norimberga). Un tweet scritto nel 2016 da J.K. Rowling andrebbe a confermare certamente questa ipotesi e indicherebbe al contempo anche i prossimi Paesi che la produzione avrebbe scelto per i seguenti capitoli: Spagna (o America centro meridionale) e Italia.

Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane dalla Warner Bros. Pictures a partire dal 15 novembre.