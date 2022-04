Animali Fantastici - I segreti di Silente, primo week-end al cinema: ecco il box-office!

Nonostante manchino all'appello ancora diversi mercati importanti come il Nordamerica, dove debutterà il prossimo fine settimana, Animali Fantastici - I segreti di Silente ha debuttato nel week-end in 22 Paesi nel mondo. In Italia il film sarà disponibile nelle sale cinematografiche a partire da mercoledì 13 aprile.

In questo primo fine settimana il film di David Yates ha incassato un totale di 58 milioni di dollari, secondo quanto riporta Deadline. Numeri non proprio incoraggianti, se consideriamo che I crimini di Grindelwald del 2018 fece registrare 191 milioni di dollari al botteghino nel primo week-end, più del triplo di quanto fatto registrare da I segreti di Silente.

Le recensioni non proprio positive sul secondo film potrebbero aver influenzato anche l'attesa per questo terzo capitolo, che Mads Mikkelsen al posto di Johnny Depp nel ruolo di Gellert Grindelwald, il villain principale della saga.

Bisogna naturalmente considerare anche le conseguenze dell'emergenza sanitaria legata al COVID-19. In Cina sono stati incassati 10 milioni di dollari ma più della metà dei cinema è chiusa a causa della pandemia. Inoltre il terzo film ha debuttato in 22 Paesi, a fronte dei 79 in cui debuttò I crimini di Grindelwald.



Se volete sapere la nostra opinione critica sul film leggete la recensione di Animali Fantastici - I segreti di Silente, che vede nel cast principale Eddie Redmayne, Mads Mikkelsen, Jude Law, Katherine Waterston, Ezra Miller e Dan Fogler.