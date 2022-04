Animali Fantastici - I Segreti di Silente: ecco il trailer finale del film!

Il terzo capitolo della nuova saga ambientata nel Wizarding World, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Animali Fantastici: I Segreti di Silente, è finalmente pronto a sbarcare nelle sale. Ecco il trailer finale del film!

Con l'ultimo trailer pubblicato da poco su Youtube, Warner Bros rilascia qualche nuova scena inedita e stuzzica i fan che attendono la pellicola da molto tempo. Il film è stato più volte rinviato negli ultimi anni e finalmente debutterà in Italia mercoledì 13 aprile.

Il trailer finale mette in evidenza la portata epica dell'avventura, che vedrà il gruppo di maghi capitanati da Silente (Jude Law) combattere le forze oscure di Gellert Grindelwald, che come ben sappiamo sarà interpretato da Mads Mikkelsen e non più da Johnny Depp.

Tra le scene rilasciate, una in particolare è quella che rappresenta una delle grandi trame di Animali fantastici: I segreti di Silente, ovvero la relazione del mago con Grindelwald. Come ben sanno i Potterheads, i due potenti maghi hanno avuto una relazione romantica, che non è però ancora stata affrontata nei film e che vedremo in questa pellicola, come suggerito dall'ultima scena.

Per concludere, vi lasciamo con i risultati al box office di Animali Fantastici - I Segreti di Silente nel primo week-end di programmazione. Infatti, la pellicola è già uscita in alcuni paesi del mondo.