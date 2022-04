Animali Fantastici I segreti di Silente: Tina compare nel film o è stata tagliata?

Come forse ricorderete, durante la fase promozionale di Animali Fantastici: I segreti di Silente, i fan si erano preoccupati per il destino di Tina di Katherine Waterson, lasciata pericolosamente fuori dai poster e dai trailer ufficiali del nuovo film della saga di Harry Potter.

Ma cosa è successo esattamente? Tina compare in Animali Fantastici: I segreti di Silente, oppure è stata tagliata? Ve lo sveliamo nel prossimo paragrafo, ma vi avvisiamo di procedere a vostro rischio e pericolo perché ovviamente incontrerete anche alcuni spoiler relativi alla trama del film.

La risposta alla vostra domanda è: si e no. No perché all'inizio di Animali Fantastici: I segreti di Silente viene specificato da Newt Scamander che Tina è stata nominata di recente capo dell'ufficio degli auror americani, dunque non si unirà alla squadra di maghi riuniti da Silente allo scopo di trovare e fermare Grindlwald; ma allo stesso rispondiamo anche si perché, a sorpresa, nel finale Katherine Waterson compare in due brevi camei per riunirsi al gruppo.

Dunque, se speravate che Tina avesse un ruolo più sostanzioso nel film come accaduto nei precedenti capitoli, potreste rimanere delusi. Tuttavia, allo stesso tempo, tirerete un sospiro di sollievo nel sapere che Katherine Waterson è ancora parte del franchise di Animali Fantastici, anche se il ruolo di Tina è stato notevolmente ridimensionato.

