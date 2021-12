Animali Fantastici: I Segreti di Silente, ci siamo: finalmente il trailer ufficiale

Dopo aver visto il primo teaser di Animali Fantastici 3 vi avevamo anticipato che la giornata giusta per il trailer ufficiale sarebbe stata quello di lunedì, e infatti è così: Warner Bros. Pictures lo ha da appena pubblicato, ed è visibile anche all'interno della notizia. L'uscita nelle sale italiane è prevista per il 13 Aprile 2022.

Nei giorni scorsi i fan si sono divisi tra Mads Mikkelsen e Johnny Depp, ovvero il nuovo interprete di Gellert Grindelwald in Animali Fantastci: I Segreti di Silente e la star sostituita in seguito alle sue note vicende giudiziarie. Il cast del nuovo capitolo del franchise di Harry Potter, guidato da Eddie Redmayne, comprende anche, tra gli altri, Jude Law. Ezra Miller, Alison Sudol, Dan Fogler, Callum Turner, Katherine Waterston e Jessica Williams.

Animali fantastici: I segreti di Silente è diretto da David Yates e scritto da J.K. Rowling e Steve Kloves, basato su una sceneggiatura della stessa autrice della saga.

Secondo la sinossi ufficiale del film, "Il professor Albus Silente (Jude Law) sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) è intenzionato a prendere il controllo del mondo magico. Non essendo in grado di fermarlo da solo, affida così al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il compito di guidare un'intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una rischiosa missione, in cui incontreranno vecchie e nuove creature e si scontreranno con la nutrita legione di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?"