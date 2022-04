Animali Fantastici I segreti di Silente, le analisi box office sono peggio del previsto

Le prime analisi al box office per Animali Fantastici I segreti di Silente avevano anticipato un pessimo rapporto tra il nuovo film della saga di Harry Potter e il pubblico, e adesso le previsioni vengono confermate da un nuovo studio di Deadline.

Senza troppi giri di parole, infatti, Deadline mette in conto che Animali fantastici 3 incasserà solo $50 milioni a livello internazionale durante il weekend di apertura, quando sarà rilasciato in 22 mercati (tra cui Olanda e Belgio mercoledì 6 e Regno Unito, Australia, Germania, Giappone, Spagna e Cina venerdì 8) per poi arrivare ovunque nel corso della settimana di Pasqua (Italia compresa: da noi uscirà il 13 aprile).

I numeri indicati da Deadline segnano un drastico calo rispetto ai precedenti film di Animali fantastici a livello internazionale, ovvero Animali fantastici e dove trovarli e Animali fantastici: I crimini di Grindelwald: i due film avevano infatti esordito rispettivamente con $120 milioni e $115 milioni di dollari a livello internazionale, chiudendo con un totale internazionale di $580 milioni e $495 milioni. Il totale globale, a fine corsa, era stato rispettivamente di $814 milioni e $654 milioni: I segreti di Silente rischia di confermare il trend in discesa della saga.

A quanto pare, dunque, nonostante le prime reazioni a Animali Fantastici I segreti di Silente siano state, se non positive, quantomeno incoraggianti, il pubblico potrebbe in parte disertare il nuovo episodio della saga: e voi, andrete al cinema oppure aspetterete i prossimi titoli in uscita? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.