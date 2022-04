Animali Fantastici I segreti di Silente, nel nuovo Harry Potter c'è una scena post-credit?

Animali Fantastici I segreti di Silente è al cinema in Italia, e in questo articolo vi sveliamo se vale la pena rimanere seduti fino alla fine dei titoli di coda: Animali Fantastici 3 nasconde una scena post-credit dopo la conclusione del film effettivo?

La risposta è ... no, Animali Fantastici I segreti di Silente non include nessuna scena post-credit, dunque i fan più accaniti della saga di Harry Potter creata da JK Rowling che decideranno di rimanere seduti fino alla fine dei titoli di coda nella speranza di trovare qualche easter-egg o scena segreta, rischieranno di rimanere delusi. Tuttavia il finale del film prelude a nuove avventure nel Wizarding World anche dopo questo capitolo Silente-centrico, dunque con un po' di pazienza gli appassionati avranno modo di tornare nel magico mondo pre-Harry Potter.

Nel nuovo capitolo della saga il professor Albus Silente (Jude Law) sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) è intenzionato a prendere il controllo del mondo magico, e non essendo in grado di fermarlo da solo decide di affidare al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il compito di guidare un'intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosa missione, dove incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?

Animali Fantastici I segreti di Silente è diretto ancora una volta dal veterano della saga David Yates, e presenta un cast che oltre ai già citati include anche Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams e Katherine Waterston. La sceneggiatura è firmata da JK Rowling e Steve Kloves, basato su una storia di JK Rowling.

Per altri approfondimenti guardate il trailer finale di Animali Fantastici I segreti di Silente.