Animali Fantastici: I Segreti di Silente, l'importantissima regola infranta dal trailer

Il Wizarding World ideato da J.K. Rowling si regge, come tutti gli universi fantasy, su un sistema ben collaudato e piuttosto rigido di regole e leggi: sistema che sembra però essersi decisamente ammorbidito con l'allargarsi del franchise, almeno stando a quanto vedremo in Animali Fantastici: I Segreti di Silente.

Nel trailer di Animali Fantastici: I Segreti di Silente rilasciato nel corso della giornata di ieri abbiamo infatti visto i nostri eroi, tra cui un ancora giovane Albus interpretato da Jude Law, interagire con Hogwarts e gli studenti al suo interno: ma siamo sicuri che non ci sia nulla di sbagliato in tutto ciò?

Più di un fan ha infatti storto il naso davanti a un dettaglio tutt'altro che insignificante: insieme a Silente e Newt Scamander, infatti, ad Hogwarts c'è anche il nostro Jacob Kowalski... Un babbano! Chiunque abbia letto i libri della saga sa bene quanto ciò sia tutt'altro che normale nel mondo magico: Hogwarts, come spiegato dal signor Weasley durante la Coppa del Mondo del Quidditch in Harry Potter e il Calice di Fuoco, è infatti protetta da una miriade di incantesimi anti-babbani proprio per far sì che questi non possano avvicinarsi alla Scuola di Magia e Stregoneria.

Sempre stando alle parole di Arthur Weasley, gli incantesimi di cui sopra dovrebbero far sì che un babbano si ricordi improvvisamente di avere un impegno improrogabile ogni qualvolta dovesse trovarsi nelle vicinanze del castello (questo senza contare, ovviamente, gli incantesimi che rendono Hogwarts invisibile ad occhi indiscreti). Che per Kowalski sia stata fatta eccezione? Lo scopriremo solo all'uscita del film! Vediamo, intanto, perché Mads Mikkelsen ha disattivato il profilo Instagram dopo l'uscita del trailer di Animali Fantastici.